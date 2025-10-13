İlçede "önce gençlik", "önce eğitim" diyerek projelerine yenilerini ekleyen Kayseri Melikgazi Belediyesi, Keziban-Davut Sapayer Akıl Küpü Kütüphanesi'nin açılış törenini gerçekleştirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Esentepe Mahallesi'nde gençlerin hizmetine sunulacak olan kütüphane hakkında bilgi veren Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitime önem veren belediye olarak ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerimiz istiyor, biz yapıyoruz. Gençlerimizin rahat, sessiz ve nitelikli ortamda ders çalışabilecekleri, kafeteryasında dinlenip bir şey içebilecekleri akıl küpü kütüphanelerimizin sayısı artıyor.

Öğrencilerimiz Melikgazi'mizin kütüphanelerini çok sevdi. Esentepe Mahallemizde nüfus oldukça fazla. Biz de gençlerimizin mahallesinde hizmet almasını istiyoruz. Bu kapsamda Girne Şehitler Caddesi üzerinde yapımını tamamladığımız Akıl Küpü Kütüphanemizin zemin katında kafeterya ve grup çalışma odaları, 2 adet eczane, üst katında açık çalışma alanları yer alacak. Melikgazi Belediyesi Keziban-Davut Sapayer Akıl Küpü Kütüphanesi'nin açılışını bugün saat 17.00'de gerçekleştireceğiz. Açılış törenimize gençlerimiz ve bütün hemşehrilerimiz davetlidir." dedi.