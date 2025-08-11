Kayseri Melikgazi Belediyesi hizmet kalitesini artırmak, kurumsal süreçlerini uluslararası standartlara uygun şekilde yürütmek ve vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla uyguladığı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkiki başarıyla tamamladı.KAYSERİ (İGFA) - Tetkik süreci, Strateji Geliştirme Birimi koordinasyonunda yürütülmüş olup, Kayseri Melikgazi Belediyesi’nde kalite yönetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesine yönelik uygulamalar denetime tabi tutuldu. Denetimlerde süreç yönetimi, performans izleme, dokümantasyon düzeni, iç kontrol mekanizmaları, risk temelli yaklaşım ve kurumsal işleyiş gibi birçok başlık ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Tetkik çalışmaları, TSE Kayseri Bölge Müdürlüğü tetkik ekibi tarafından gerçekleştirildi. Belediye birimleriyle yapılan görüşmeler ve saha incelemeleri neticesinde, kalite yönetim sisteminin etkin biçimde uygulandığı ve Melikgazi Belediyesi’nin ISO 9001 standardı gereklerini karşıladığı tespit edildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, TSE tetkik sürecinden elde edilen gözlem ve öneriler doğrultusunda, Melikgazi Belediyesi’nin kurumsal kalite yapısını daha da geliştirmeye yönelik iyileştirme çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini, hizmet süreçlerinde verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan kalite odaklı yönetim anlayışlarıyla bundan sonraki dönemde de kararlılıkla devam edeceğini belirtti.