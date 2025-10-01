Kayseri Melikgazi Belediyesi, hizmet içi eğitim programları kapsamında, idari personele yönelik olarak "Çalışma Hayatında Sık Görülen Duruş Bozuklukları ve Ofis Egzersizleri" başlıklı bir eğitim düzenledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi çalışanlarına Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel tarafından verilen eğitimde ofis ergonomisi ve biyomekaniği konularının yanı sıra, ofis çalışanlarında sık karşılaşılan duruş bozuklukları ve bu sorunlara yönelik egzersiz yaklaşımları ele alındı.

Eğitimde çalışanların dikkat etmesi gereken konular üzerine birçok detay paylaşan Dr. Hülya Yüksel şunları söyledi: “Uzun saatler bilgisayar başında çalışanlar arasında duruş bozuklukları giderek artıyor. Masa başında geçirilen zamanın fazla olması; boyun düzleşmesi, omurga eğrilikleri, bel ve sırt ağrıları gibi sorunlara yol açabiliyor. Yanlış oturma pozisyonları ve hareketsizliği kas-iskelet sistemi üzerinde ciddi yük oluşturuyor. Çalışanların gün içinde küçük molalar vererek yapacağı basit egzersizler hem duruş bozukluklarını önlemede hem de iş verimliliğini artırmada büyük önem taşıyor.

Masa başında çalışırken kol destekli bir sandalyede dik oturmalıyız. Otururken ayaklarımız yere değmelidir. Omuzlar geride, sırt ve bel arkadan destekli, ayaklar yere düz basmış şekilde olmalıdır. İş yerinde işin çalışana, çalışanın da işe adaptasyonunu en düzeye çıkarmak gerekiyor. Küçük önlemler büyük sorunları engeller. Doğru duruş ve düzenli egzersiz, sağlıklı bir çalışma hayatının anahtarıdır. Bu vesile ile bu faydalı eğitim için imkân tanıyan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve Melikgazi Belediyemize teşekkür ederiz."