Konya İtfaiyesi Müdürlüğü görevini 1975-1989 yılları arasında yürüten ve görev süresi boyunca şehre önemli hizmetlerde bulunan 92 yaşındaki Abdullah Yalçınkaya, İtfaiye Haftası kapsamında Konya Büyükşehir İtfaiyesi’ni ziyaret etti. KONYA (İGFA) - Konya İtfaiyesi Müdürlüğü görevini 1975-1989 yılları arasında yürüten 92 yaşındaki Abdullah Yalçınkaya, İtfaiye Haftası kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Selçuklu İtfaiye Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette geçmiş yıllara dair hatıralarını paylaşan Yalçınkaya, itfaiyeciliğin fedakârlık ve gönül bağı ile yapılan bir meslek olduğunun altını çizdi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Yalçınkaya, itfaiye araçlarını ve ekipmanları inceleyerek eski günleri yad etti.

Ziyaretin sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Konya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı emektar İtfaiye Müdürü Abdullah Yalçınkaya’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Konya İtfaiyesi, geçmişte görev yapan büyüklerinin mirasını yaşatmaya ve bu tecrübeleri gelecek nesillere aktarmaya devam edecek.