kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallelerinde mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan 32 adet daire için 15 Ağustos Cuma günü Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda saat 14.00’te açık ihale gerçekleştireceklerinin bilgisini vererek ev sahibi olmak isteyen vatandaşları davet etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin ortaya koyduğu tamamen faizsiz, %25 peşinat ve 36 ay eşit taksit imkanı ile vatandaşları ev sahibi yapan örnek model, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. 3+1 ve 4+1 planından oluşan dairelerden 17 adedi Yıldırım Beyazıt’ta yer alırken 15 adedi ise Kazım Karabekir Mahallesi’nde yeni sahiplerini bekliyor.

Peşin ödemede % 30 indirim, 12 ay vadeli ödenmesi durumunda % 20 indirim ve 24 ay vadeli ödenmesi durumunda %10 indirim imkanı sağlanan model ile ev sahibi olmak isteyenleri ihaleye davet eden Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: “Melikgazi Belediyesi olarak sizlere evlendirmeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi'nin kentsel dönüşüm kapsamında yapmış olduğu daireleri sizlerin beğenisine sunuyoruz. Daha önce defalarca ihale yapmıştık. Bu ihalede de Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir'deki 3+1 ve 4+1 güzel dairelerimizi faizsiz, %25 peşinat, 36 ay vade ile fiyat artışı olmadan oturmaya hazır halde sizlere sunuyoruz. 15 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Melikgazi Belediyesi'nde ihalemizi gerçekleştireceğiz. Bu ihaleden daire alacak kardeşlerimize Cenab-ı Allah sağlık, huzur içerisinde oturmayı nasip etsin. Ekip arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 15 Ağustos'ta daire sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı Melikgazi Belediyemizdeki ihaleye bekliyoruz.”

İhale hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar https://mgazi.li/84b4d0 linkine tıklayabilirler.