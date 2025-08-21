İlçede 6 bölgede hayata geçirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları ile birçok belediyeye örnek olan Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin, Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçirdiği vizyon çalışmalardan bir tanesi olan 120 adet bahçeli ev projesi hızla yükseliyor.KAYSERİ (İGFA) - İnsanı merkeze alan şehirleşmeye örnek projelerden birini hayata geçirdiklerini ve projenin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Altınoluk Mahallemize okul, cami, yeni yollar ve parklar olmak üzere birçok hizmeti hayata geçirdik. Bu kapsamda Kayseri'ye güzel bir projeyi daha kazandırıyoruz. Altınoluk Bahçeli Ev projemizin eşi ve benzeri yok. Kayseri'mizde ilk yatay mimari örneğini biz Melikgazi Belediyesi olarak hayata geçirdik. Lokasyon olarak oldukça merkezi bir alanda yer alıyor.

Altınoluk Mahallemizde 2 katlı 120 adet bahçeli evimiz çocuk oyun alanları, peyzajı, otoparkı, bahçeleri, çatısında GES ve ayrıca yağmur suyu toplama alanı ile birçok kişinin yaşamak için tercih edeceği özelliklere sahip bir yer olacak. Her bir blokta 4 adet bahçeli ev var. Site konseptinde olan projemizde küçük küçük 100 metrekarelik bahçeler de yer alacak. Herkes kendi bahçesinde ekip dikebilecek. Buralarda inşallah eski mahalle kültürü yeniden canlanacak, birlik ve beraberlikler pekişecek. Az katlı yapılaşmalarda, komşuluk ilişkileri daha güçlüdür. Yatay mimari, doğa ile uyumlu ve daha az yoğun yapılaşma modelini destekler. Çalışmalar hızla devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Projemizi inşallah farklı bölgelerde de uygulamayı planlıyoruz.” dedi.