Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Pazaryeri ilçesine geldi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Programına ilk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret eden Vali Sözer, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonunu gezen Sözer, antrenman yapan genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi.

Vali Sözer başkanlığında, Pazaryeri’nde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile kurum temsilcilerinin katıldığı geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Bozüyük Kaymakamı ve Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Program kapsamında Vali Sözer, ilçede yaşayan Kıbrıs Gazisi İbrahim Bar’ı da evinde ziyaret ederek şükranlarını sundu.

Ziyaretlerine devam eden Sözer, Bozcaarmut Köyü ve Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir seramik fabrikasında incelemelerde bulundu.

Vali Faik Oktay Sözer, ilçedeki ziyaretlerinde hem vatandaşlarla hem de yerel yöneticilerle bir araya gelerek Pazaryeri’nin sorunları ve ihtiyaçlarının çözümü için istişarelerde bulundu.