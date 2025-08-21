Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21 Ağustos tarihli değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bulutlu ve parçalı bulutlu hava dikkat çekerken, iç kesimlerde ve güney bölgelerde güneşli bir gökyüzü öne çıkıyor.

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SICAKLIKLAR GÜNEYDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Güney kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında kalacak.

Rüzgar Kuzeyden Hafif Esecek Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.