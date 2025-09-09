Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin gençlere yönelik vizyoner projesi Akıl Küpü Kütüphaneleri, yalnızca eğitim-öğretim döneminde değil; yaz tatili boyunca da gençlerin uğrak noktası oldu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi’nin farklı mahallelerinde sayısı 15’i bulan Akıl Küpü Kütüphanelerinde gençler hem eğleniyor hem öğreniyor hem de kaliteli zaman geçiriyor.

Melikgazi Belediyesi tarafından “önce gençlik” temasıyla hayata geçirilen, 66.000 üye sayısına ulaşan Akıl Küpleri ile gençlerin kalbine dokunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Önce eğitim, önce gençlik” diyoruz ve gençlerimiz için birbirinden kıymetli hizmetleri hayata geçiriyoruz. Akıl Küpü Kütüphanelerimiz de eğitim yatırımlarımızın içerisinde önemli bir yer alıyor.

Binlerce gencimiz kütüphanelerimizde ders çalışıyor, okuyor, bilgileniyor ve araştırıyor. Yaz aylarında da öğrencilerimiz kütüphanelerimizde verimli zaman geçiriyor, sosyalleşiyor. Yılın her döneminde yoğun ilgi görüyor olması bizleri memnun ediyor. Bütün öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere yönelik hizmetlerimizi artırarak devam edeceğiz.” dedi.