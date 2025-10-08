Kayseri’de ilk olma özelliği taşıyan “Küçük Dostlar Kedi Kasabası” ile bölgeye ilkokul, ortaokul ve birçok hizmet kazandırarak örnek bir mahalle oluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şimdi de Yakut Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi yapılacağını müjdeledi.KAYSERİ (İGFA) - Ekim ayı meclis toplantısında, Yakut Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi yapılması yönünde karar aldıklarını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle imarsız yapıları yıkarak, imar çalışmalarıyla birlikte bölgeyi yepyeni ve modern bir mahalleye dönüştürdüklerini ifade etti.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Değerli hemşehrilerim; diğer bölgelerimizde olduğu gibi, Yakut Mahallemizin de imarlaşmasıyla birlikte şehircilik açısından olması gereken tüm unsurları birer birer yerine getiriyoruz. Mahallemizde yollar, parklar, çevre düzenlemeleri, sosyal tesisler, yeşil alanlar ve sosyal donatılar gibi her detay, modern bir şehir yaşamına uygun şekilde planlanıp hayata geçiriliyor. Özellikle imarsız yapıları, imar çalışmalarıyla birlikte yıktık ve yerine konforlu yollar ile estetik parklar inşa ettik. Böylece, bölgenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaşam alanı oluşturduk.

Yeni eğitim-öğretim döneminde, Türkan Altun ve Av. Mehmet Altun İlkokulu/Ortaokulu’nun açılışını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, Kayseri’de bir ilk olma özelliği taşıyan, Türkiye genelinde ise sayılı örneklerden biri olan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nı mahallemize kazandırdık. Bölgenin sosyal yaşamını destekleyen Glütensiz Kafe Sinan ve Kocasinan Akademi tesislerimiz ise her geçen gün artan bir ilgi görüyor. Tüm bu yatırımlar, Yakut Mahallemizi ve Kocasinan’ımızı Kayseri’nin en gözde bölgelerinden biri haline getirdi. Hayatın her alanında, değerli hemşehrilerimin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz.”