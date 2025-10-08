Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ulusal düzeyde kanıtladı.MERSİN (İGFA) - Ankara’da düzenlenen “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı – Hibe Bileşeni Fuar ve Bilgilendirme Etkinliği”nde, Büyükşehir’in “İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç” başlıklı projesi başarılı uygulamalar arasında gösterilerek plaketle ödüllendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında yapılan etkinlikte; başvuru yapılan yaklaşık 1000 proje içerisinden desteklenen 29 başarılı projenin tanıtımı yapıldı.

Program; açılış konuşmaları, başarı plaketi seremonisi, hibe faydalanıcılarının projelerini tanıttığı fuar alanı, panel oturumları ve proje sunumları ile geniş bir kapsamda yürütüldü.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE BAŞARI PLAKETİ…

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Climate Change Adaptation Grant Programme’ (CCAGP) Hibe Programı kapsamında yürüttüğü ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ (Make A Move For Adaptation to Climate Change) başlıklı projesi ile etkinlikte yer aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, başarılı uygulamalar arasında gösterilerek plaket ile ödüllendirildi. Başarı Plaketi Seremonisi’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Bülent Halisdemir plaketini teslim aldı.