Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesi’ne yeni başlayan gençleri bilgilendirme stantlarıyla karşıladı, ulaşım, spor, sanat ve danışmanlık hizmetlerini öğrencilerle buluşturdu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim için kente gelen üniversite öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Genç ve öğrenci dostu bir yönetim anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik tanıtım, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’nin sonraki durağı, Kayseri Üniversitesi oldu. Üniversitelerde kurulan stantlarla öğrencilere hem bilgilendirici hem de eğlenceli etkinlikler sunuluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Alo 153 İletişim Merkezi, Ulaşım A.Ş., Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş. gibi birimler aktif rol alarak öğrencilere doğrudan bilgi akışı sağlıyor.

Stantlarda, kentin ulaşım ağı, sosyal ve kültürel etkinlikleri, spor faaliyetleri ve sanat atölyeleri hakkında detaylı bilgiler sunulurken öğrenciler, Kayseri’de geçirecekleri eğitim hayatları boyunca faydalanabilecekleri belediye hizmetleri konusunda da bilgilendiriliyor.

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören etkinliklerde, gençler hem Kayseri’nin misafirperverliğinden hem de Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler, özellikle ilk kez Kayseri’ye gelenler için bu tür bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerinin son derece değerli olduğunu belirterek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Büyükşehir Belediyemiz bugün Kayseri Üniversitesi’nin merkez yerleşkesinde öğrencilerimizin taleplerini, isteklerini, ihtiyaçlarını tespit etmek için sahada” dedi.

Her zaman olduğu gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, örnek belediyecilik anlayışıyla gençlerin ve öğrencilerin dostu olarak bir kez daha güzel bir çalışmaya imza attığını söyleyen Karamustafa, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Değerli Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a, tüm ekibe yürekten teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sağlıklı birey olmaları için spordan sosyal aktivitelere kadar buraya geldiler. Üniversitemizin fiziksel altyapısının her geçen gün daha iyi nitelik kazanmasında, çevresel düzenlemenin daha iyiye gitmesi anlamında belediyemizden destek alıyoruz. İyi ki varsınız.”