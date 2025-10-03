Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik sunduğu eğitim desteği başvuruları tamamlandı. Sonuçlar 29 Ekim’de açıklanacak ve onaylanan burslar 41 Kartlara yatırılacak.KOCAELİ (İGFA) - Destek kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine aylık 1.250 TL, üniversite öğrencilerine ise aylık 2.500 TL ödeme yapılacak. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemini kapsayan burs desteği, aileler ve öğrencileri için rahat bir nefes aldıracak. Burs desteği ile öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, ailelerin maddi yükünü azaltacak. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen destekten dar gelirli aileler faydalanabilecek.

SONUÇLAR 29 EKİM’DE AÇIKLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde de öğrencileri unutmadı. Dar gelirli ailelerin öğrenim gören çocuklarına yönelik eğitim desteği programını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte çığır açmaya devam ediyor. Eğitim desteği kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 1.250 TL, üniversite öğrencilerine ise 10 ay boyunca aylık 2.500 TL ödeme yapılacak. Başvuruların tamamlandığı burs desteğinde sonuçlar 29 Ekim Çarşamba günü www.kocaelibursu.com sayfasından paylaşılacak.

8-20 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan desteğin ödemeleri, uygunluğu onaylanan vatandaşların 41 Kartlarına aktarılacak. Bu maddi destekle öğrencilerin kırtasiye, ulaşım, giyim ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması planlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu eğitim desteği, sosyal belediyecilik örneğini perçinlerken dezavantajlı öğrenciler için de fırsat eşitliği güçlendirilmiş olacak. Böylece Kocaeli’de okuyan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle eğitim hayatına güvenle bakmaya devam edecek.