Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosuna kazandırdığı, toplam 520 milyon TL değerindeki 38 adet yeni hizmet aracının tanıtım törenine katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, vatandaş odaklı hizmet anlayışını güçlendiren bir yatırımı daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin araç filosuna toplamda 520 milyon TL’lik yatırımla kazandırılan 38 adet yeni hizmet aracı, düzenlenen törenle tanıtıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen araç tanıtım toplantısına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Ford Metinler Genel Müdürü Mehmet Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler ve basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Mehteran Takımı konserinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, ‘yatırımda lider şehir Kayseri’nin büyükşehir belediye başkanı, şehrine hizmetkâr’ sözleri ile kürsüye davet edilen ve katılımcılara hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1984-1989 döneminde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan merhum Hüsamettin Çetinbulut’a Allah’tan rahmet diledi.

Toplam 38 aracı filoya katarak hizmete sunduklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “3 adet cenaze aracı, 1 adet silindir, 1 ekskavatör, 1 yükleyici, 2 adet 28 metrelik itfaiye aracı, 1 sepetli araç, 5 tonluk 1 adet forklift, 1 adet 16+1 personel servisi, 1 ağır hizmet tipi çim biçme makinesi, 2 standart çekici, 1 kar ezme makinesi ve 10 adet 6x4 hafriyat kamyonu, 10 adet 8x4 hafriyat kamyonu, 1 çift çekici, 1 standart çekici, 1 adet 16+1 personel taşıma aracı olmak üzere toplamda 38 aracı filomuza katıyoruz ve hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, kendilerine bu hizmet fırsatını veren Kayserililere de ayrıca teşekkür ederek, 520 milyon TL’lik 38 araç filosunun kente hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin hızını ve kalitesini artırmayı hedefleyen bu kapsamlı yatırım; çevre korumadan fen işlerine, itfaiyeden ulaşıma kadar birçok kritik alanda belediyenin operasyonel gücünü katlayacak.

Yeni hizmet araçları, belediyenin farklı daire başkanlıkları ve iştiraklerine dağıtıldı. Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na 3 adet cenaze aracı, Fen İşleri Daire Başkanlığı’na 1 yama silindiri, 1 ekskavatör, 1 yükleyici, İtfaiye Daire Başkanlığı’na 2 adet 28 metrelik modern itfaiye aracı, Makine İkmal Daire Başkanlığı’na 1 sepetli araç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na 5 tonluk 1 forklift, 1 adet 16+1 personel servisi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na 1 ağır hizmet tipi çim biçme makinesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’na 2 standart çekici, Erciyes A.Ş.’ye 1 kar ezme makinesi ve Ulaşım A.Ş.’ye 10 adet 6x4 hafriyat kamyonu, 10 adet 8x4 hafriyat kamyonu, 1 çift çekici, 1 standart çekici, 1 adet 16+1 personel taşıma aracı kazandırıldı.

Yapılan bu yatırımla birlikte, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet kapasitesi önemli ölçüde artırılırken, Kayseri halkına sunulan belediyecilik hizmetlerinin kalitesi ve etkinliği de yeni bir seviyeye taşındı.