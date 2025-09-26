Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, 27 Eylül'de Nevşehir Göreme etkinlik alanında muhteşem bir şova imza atacak.NEVŞEHİR (İGFA) - 15 metrelik dünyanın en büyük astronot heykeli ile 360 derecelik sahne hazırlayan Burak Yeter'e, dünyaca ünlü DJ'ler eşlik edecek. 27 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.

UZAY'A ÇIKMIŞTI

Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, stratosferde gerçekleştirdiği benzersiz performansla Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na adını altın harflerle yazdırdı. Dünyaca ünlü DJ Burak Yeter, özel tasarımlı kapsül ile İspanya’dan havalanarak 55 bin fit yükseklikte, stratosfer tabakasında yaklaşık bir saat boyunca müzik performansı sergiledi. Bu sıra dışı anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve paylaşıldı.

MÜZİĞİN SINIRI YOK

Burak Yeter yaptığı açıklamada, “Müziğin sınırı yok dedik ve bunu gerçek anlamda kanıtladık. Bu sadece bir DJ seti değil; hayal gücünün, teknolojinin ve sanatın gökyüzünde birleşmesi” dedi. Ünlü DJ’in bu tarihi başarısı Guinness Dünya Rekorları tarafından “Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleştirilen DJ performansı” olarak tescillendi.