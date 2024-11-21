Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreten şehrin üretim gücü olan sakinlerine, KAYMEK Kursları aracılığı ile kurs imkânı tanıyarak onların istihdamına katkı sağladı. Büyükkılıç, geride bıraktığı 6 yıllık süreçte söz konusu kurslarda eğitim gören 2 bin 350 kursiyerin istihdamına aracı oldu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’yi sanayi ve ticaret şehri olmasının yanında girişimci insanı sayesinde bir üretim şehri olarak da niteleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üretenin ve iş gücünün yanında olmaya da gayret gösteriyor.

Bu doğrultuda 13 paydaşı ile Kayseri’de istihdam için uğraş veren Kayseri Kariyer Merkezi’ni hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Başkan Büyükkılıç, bir taraftan işveren ile iş arayan arasında köprü olurken, öte yandan ise çeşitlendirerek arttırdığı Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) kursları aracılığı ile de istihdam olmak üzere insanların meslek sahibi olmasına veya mesleki anlamda ilerleme kaydetmesine aracı oluyor.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği günden bugüne, çeşitlendirdiği ve arttırdığı KAYMEK kursları aracılığı kurs alarak meslek sahibi olan veya meslekte ilerleme kaydeden toplam 2 bin 350 vatandaşa istihdam kapısını araladı.