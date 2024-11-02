"Uluslararası Karadeniz Günü" Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması amacıyla 1992'de imzalanan Bükreş Sözleşmesi'nin, aralarında Türkiye'nin de olduğu taraf ülkeleri, 1996'da aldıkları kararla 31 Ekim tarihini "Uluslararası Karadeniz Günü" ilan etti.EDİRNE (İGFA) - Yaklaşık 160 milyon kişiyi barındıran Karadeniz havzasında çevre sorunları ile deniz ve kıyı kirliliği önemli boyutlara ulaşmış ve uluslararası işbirliğini gerekli hale getirdi. Bu kapsamda, kıyıdaş ülkeler tarafından hazırlanan Bükreş Sözleşmesi 21 Nisan 1992’de imzalandı ve 15 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sözleşmeye, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Bükreş Sözleşmesi’nin taraf olduğumuz Protokolde Karadeniz ekosistemin korunması ve deniz kirliliğinin önüne geçilebilmesi amacı ile 1996 yılında ülkemizde Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Romanya, ve Gürcistan’ın katılımı ile Karadeniz stratejik eylem planı imzalandı.

Bu kapsamda her yıl 31 Ekim tarihi “Uluslararası Karadeniz Günü” olarak taraf ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelmesi ile kutlanıyor. Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunması şartı bulunuyor.