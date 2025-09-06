Karabağlar Belediyesi Eylül Ayı Meclisi, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Kınay, ilçedeki güncel çalışmaları paylaştı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Her gün yaklaşık 450 ton evsel atık topluyoruz. Temizlik ekiplerimiz, mobilya ve moloz atıklarını da kapsayan çalışmalarını 3 vardiya halinde yürütüyor” dedi. Atıkların gelişi güzel sokaklara bırakıldığını belirten Kınay, “Mahallelerimizde konteynerlerin yanına , boş arazilere veya sokaklara atık bırakanlar tespit edilip kayıt altına alınıyor. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince şahıslara 91.658 TL’ye, şirketlere 152.895 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Şu ana kadar toplamda 1 milyon TL’nin üzerinde ceza kesildi” ifadelerini kullandı.

Bazı meclis üyeleri sorumluluğumuz olmayan alanlarla ilgili yanlış bilgilendirmeler yapıyor

Bazı meclis üyeleri ve sosyal medyada Karabağlar sınırları dışında kalan alanlarla ilgili yanlış algılar oluştuğunu belirten Kınay, Bu tür paylaşımları vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Belediyemizin sorumluluğunda olmayan alanlarla ilgili yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için doğru ve eksiksiz bilgi sunmayı sürdüreceğiz” Ceza uygulamaları ve diğer çalışmalarımız ile temiz bir Karabaglar için vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz dedi.

Pazaryerleri ile ilgili Katı Atık Önergesi

Katı atık önergesinin 2 Eylül tarihli meclis gündeminde yer aldığını hatırlatan Başkan Kınay, “Esnafımız ve pazarcılarımızla hiçbir zaman karşıtlık içinde olmadık. Ancak doğru olmayan bilgilerle kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Belediyemize açılmış bir dava nedeniyle katı atık süreciyle ilgili hukuki süreç devam ediyor ve bu nedenle önerge meclis gündeminde tutuluyor. Pazarcılarımızın mağdur olmaması için ilgili düzenlemeyi yaptık ve taraflarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreci takip ediyor, hukuki değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Başımız dik, gönlümüz ferah” ifadelerini kullandı.

Kız Öğrenci Yurdunun Kapasitesi Artırıldı

Üniversite kayıtlarının başladığını hatırlatan Kınay, “Yurtların kapatıldığı ve barınma sorununun yoğun olduğu bir dönemde, kapasitemizi genişleterek kız öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. İzmir’e gelecek tüm öğrencilerimiz bizim ailemizin bir parçasıdır” dedi.

Eğitim destekleri ve sosyal yardımlara da değinen Kınay belediyenin bütçesi ve imkanları dahilinde eğitim spor ve sosyal yardımları arttırarak devam ettiklerini, kesintilere rağmen sosyal belediyecilik anlayışından vazgeçmeden çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti

Kavacık Üzüm Festivali’ne Davet

Bu yıl 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kavacık Üzüm Festivali’ne vatandaşları davet eden Kınay, festivalde kadın, genç ve çocukların emeğinin ön plana çıkacağını belirtti.

Kentsel Dönüşüm Osman Aksüner Mahallesi’nden Başlıyor

Karabağlar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Osmanlı Aksüner Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin açıldığını açıklayan Kınay, “Sahada yürütülecek çalışmalarla ilgili meclisimizi. Ve vatandaşlarımızı sürece dair bilgilendireceğiz. Karabağlar’ın dönüşümü için önemli bir adım attık. Yaşayan ve Yaşatan Karabağlar için çalışmalarımız devam edecek” dedi.