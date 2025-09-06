Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Halkbank arasında imzalanan anlaşma ile Halkbank, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin isim sponsoru oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Halkbank arasında imzalanan anlaşma ile Halkbank, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin isim sponsoru oldu.

İmza töreni; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF ve Halkbank Yöneticileri, Kadın Liglerimizin Kulüp Temsilcileri ile basın mensuplarının katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında liglerin resmi adları “Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi” ve “Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi” olarak kullanılacak. Bu güçlü iş birliği; kadın basketbolunun marka değerini artırmanın yanı sıra, kulüplerin ekonomik olarak güçlenmesine, altyapı yatırımlarının desteklenmesine ve genç yeteneklere daha fazla fırsat sunulmasına katkı sağlayacak. Halkbank vereceği bu destekle, kadın basketbolu sahada olduğu kadar saha dışında da güçlenecek, sürdürülebilir bir başarı kültürüne doğru emin adımlarla ilerleyecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, “Kadın basketbolumuzun geleceğine güç katacak bu anlaşma için Halkbank’a ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkürlerimi iletiyorum. A Erkek Milli Takımımıza da namağlup grup liderliği için tebriklerimi iletiyorum. Bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin haftada iki karşılaşması televizyon ekranlarından basketbolseverlerle buluşacak. Diğer Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin maçlarını ise TBF TV YouTube kanalımız üzerinden yayınlamaya devam edeceğiz. 2025-2026 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise, “Halkbank olarak biz, spora desteğimizi daima uzun vadeli bir vizyonla ele aldık. Erkek voleybol takımımızla yıllar boyunca ulusal ve uluslararası başarılar kazandık. Bu başarılar gençlerimize, çalışmanın, inancın ve dayanışmanın neleri mümkün kıldığını gösterdi. Bugün aynı inancı ve desteği kadın basketboluna taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. Kadınlara iş dünyasındaki yolculuklarında verdiğimiz desteğin devamı olarak kadın basketbolunun gelişimine katkı sağlamak, genç yeteneklerin yolunu açmak ve sporumuzun marka değerini daha da yükseltmek amacıyla, Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi İsim Sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 3 Ekim de başlayacak Türkiye Kadınlar Basketbol Liglerimizin yeni sezonunun, takımlarımıza ve sporcularımıza, hayırlı olmasını ve başarılar getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.