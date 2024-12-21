İzmir Karabağlar Kent Konseyi tarafından hazırlanan, ilçedeki kadın cinayetlerinin toplumda yarattığı derin acıyı ve kayıpları gözler önüne seren “Gülümsemesi Yarım Kalan Kadınlar” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.İZMİR (İGFA) - Yapımı ve kurgusu Cemil Can Gömeç tarafından gerçekleştirilen belgesel, İzmir Karabağlar’da katledilen kadınların davalarını takip ederek onların aileleriyle yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Belgesel, öldürülen kadınların geride bıraktığı boşlukları ve adalet arayışlarını konu alırken, dayanışmanın gücünü de ortaya koydu.

Mobilya Akademi’de düzenlenen etkinliğe Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pirgan Çakır, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, Karabağlar Kent Konseyi geçmiş dönem başkanı Alev Ağrı, Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda izleyici katıldı.

“Acılar ilk günkü gibi taze”

Etkinlikte konuşan Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda "Belgeseli izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması ve cezasızlıkla doğrudan bağlantılı. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmış olabilir ancak kadınları koruma yasaları hâlâ yürürlükte. Bu mücadeleyi büyüterek sürdürmeliyiz" dedi.

Belgesel Dayanışmanın Gücünü Vurguluyor

Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Pirgan Çakır ise şiddetin toplumsal boyutuna dikkat çekti. Çakır "Öyle bir şiddet sarmalının içindeyiz ki nereye baksak bir vaka ile karşılaşıyoruz. Ancak belgeseller bu gerçekleri duygularımızı harekete geçirerek geleceğe taşımamıza olanak sağlıyor. Bu yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Kadınların Gülümsemeleri Yarım Kalmasın”

Karabağlar Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Funda Özdemir ise, "Hiçbir kadının gülümsemesi yarım kalmasın, kimsenin yüreğine bu acı düşmesin. Bu kadınlar yalnızca bir sayı değildi; hayalleri, umutları vardı ama hepsi yarım kaldı" diye konuştu.

“Meydanları terk etmeyeceğiz”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları kadın cinayetlerinin önlenebilir olduğunu vurgulayarak "Kadınlar yalnızca kadın oldukları için öldürülüyor. Bu cinayetlerin arkasında devletin kadınları koruyamaması ve failleri cezalandırmaması yatıyor. Ancak mücadelemizi asla bırakmayacağız. Kadınların özgür, eşit ve laik bir dünyada yaşaması için mahkeme salonlarını ve meydanları terk etmeyeceğiz" dedi.

Kınay “Sesimizi yükselterek daha adil bir gelecek inşa edeceğiz”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, konuşmasına kadın cinayetlerinin toplumda yarattığı derin travmaya değinerek başladı. Kınay "Kadın cinayetleri, çocuk istismarları, adaletsizlik... Bu ülkede yaşanan en ağır acılar, en savunmasız olanlara; kadınlara ve çocuklara yükleniyor. Bu platform ile ilk tanışıklığım Bayraklı Adliyesi önünde birkaç kadının bir araya gelip paylaştığı bir acıyla oldu. Onların yüreği büyüktü, az sayıda insanla bile dayanışmanın en güçlü örneklerini sergiliyorlardı. O günlerden bugüne çok şey değişmedi ama bizim mücadelemiz büyüdü. Artık birkaç kişi değiliz; meydanları dolduran yüzler, binler var" diye konuştu.

Toplumda kökleşmiş sorunların erkek egemen sistemin bir sonucu olduğunu belirten Kınay “Bu cinayetlerin gerekçesi olarak hep aynı bahaneleri duyuyoruz: 'Kıskançlıktı, çok seviyordu, dayanamadı' gibi... Bunlar erkek egemen zihniyetin bir yansımasıdır. Kadınları, çocukları, gençleri karanlığa mahkûm eden bir sistemin sonucudur. Tarikatlara, işsizliğe, uyuşturucu batağına itilen gençlerin; adaletsizliğe ve cezasızlığa maruz kalan kadınların geleceği, bizim mücadelemize bağlı" dedi.

Mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Kınay şunları söyledi:

"Bugün burada hepimiz gözyaşlarımızla bu belgeseli izledik. Ama bu gözyaşları bizi sadece hüzne değil, eyleme götürmeli. Biz, yarım kalan gülümsemelerin tamamlanması için buradayız. Acılarımızı örgütlemeliyiz; bu belgesel yalnızca bir film değil, bir çağrıdır. Daha adil, eşit ve özgür bir toplum için susmamalıyız. Yarım kalan gülümsemelerin tamamlanması için herkesin bu mücadeleye omuz vermesi gerekiyor"

Kınay son olarak "Bu sadece kadınların mücadelesi değil; erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla, hep birlikte dayanışarak bu karanlığı yeneceğiz. Yalnız değiliz, korkmuyoruz ve susmuyoruz. Acılarımızı büyüterek, sesimizi yükselterek daha adil bir gelecek inşa edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.