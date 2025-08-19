Ünlü televizyoncu İlker Ayrık’ın YouTube kanalında yayınlanan “Kapadokya’da Baba-Çocuk Kampı | Pervasız Kamp” başlıklı bölümde, Kapadokya’nın kalbi Nevşehir’de gerçekleştirilen özel anlara Nevşehir Belediyesi’de katkı sundu.NEVŞEHİR (İGFA) - Programın dikkat çeken anlarından biri Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Emre Becerir tarafından Kale çevresi ve Kayaşehir bölgesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının anlatıldığı bölüm oldu. Müdür Becerir, çekim ekibine ve izleyicilere, bölgenin tarihi dokusuna saygılı şekilde yürütülen projeleri ve kamusal alanlara yönelik dönüşüm hedeflerini aktardı.

Balon turu, çömlek deneyimi ve doğayla iç içe anların yer aldığı bu renkli içerikte, Nevşehir’in hem doğal hem kültürel mirasının korunarak yeniden canlandırılması da vurgulanmış oldu. Bu çekim, hem bölgenin tanıtımı hem de yerel yönetim çalışmalarının görünürlüğü açısından önemli bir fırsat sundu.