İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Ağustos’ta gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de olduğu 17 kişi için tutuklama kararı verirken, 27 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://twitter.com/inanguney/status/1957194856444658025

Güney, sosyal medya hesabından "Ne çok yüreğe dokunmuşuz, ne çok insan biriktirmiş" diyerek kendisine olan destek mesajlarını "Benim hakkım Beyoğlu'na emanet" diyerek paylaştı.