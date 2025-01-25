Kapadokya ve Erciyes Dağı’nın büyüleyici manzaralarını konu alan Kapadokya’nın Gizemli Mabedi: Erciyes belgeseli, Doğan Tekatlı'nın yapımcılığında ve Zafer Geyikçi'nin yönetmenliğinde hazırlandı. İlk gösterimi Kayseri Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da katılımıyla gerçekleşti.KAYSERİ (İGFA) - Kapadokya'nın büyüleyici atmosferi, Erciyes Dağı'nın görkemiyle yeni bir perspektif kazanıyor. Doğan Tekatlı'nın yapımcılığını üstlendiği ve Zafer Geyikçi'nin yönetmenliğini yaptığı "Kapadokya’nın Gizemli Mabedi: Erciyes" adlı belgesel, izleyicileri Anadolu'nun eşsiz doğası ve tarihiyle buluşturarak ilk gösterimini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve birçok yerel yöneticinin katılımıyla gerçekleştirdi. Katılımcılar, Erciyes Dağı'nın eşsiz güzelliklerini dört mevsim boyunca gözler önüne seren ve yapay zeka destekli görsel efektlerle zenginleştirilen bu muazzam projeyi büyük bir beğeniyle izledi.

Erciyes Belgeselinin İlk Gösterimi Önemli İsimleri Buluşturdu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ak Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Bayar Özsoy ve Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, belgeselin ilk gösterimine katılarak bölgenin önemini vurguladılar.

Kayseri Kent Konseyi’nden geniş bir katılım sağlanırken, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Sırıklı, Hüseyin Mercan ve Latif Başkal da protokolde yer aldı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Vekili Şükrü Dursun, Kayseri Ticaret İl Müdürü Vekili Gazi Dinçaslan, Gençlik Spor İl Müdürü, ve AFAD İl Müdürü de ilk gösterime katılan isimler arasında yer aldı.

Erciyes Dağı’nın Zirvesinden Sinematik Bir Yolculuk

Doğan Tekatlı, belgeselin tanıtım potansiyeline değinirken, "Erciyes Dağı, bölgenin en önemli doğal miraslarından biri. Bu belgesel, sadece bir dağı tanıtmakla kalmayıp, bölgedeki turizm potansiyelini zirveye taşıyacaktır. Amacımız, izleyicilere bu efsanevi coğrafyayı daha yakından tanıtmak ve Kapadokya'nın bu eşsiz parçasının daha fazla keşfedilmesini sağlamaktır" dedi. Tekatlı, aynı zamanda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Turizme Yeni Bir Soluk: Erciyes ve Kapadokya Buluşması

Erciyes Dağı'nın mitolojik ve tarihi zenginliklerine dair eşsiz bir bakış açısı sunan bu belgesel hem doğa severler hem de tarih meraklıları için bölgenin cazibesini artırmayı hedefliyor. Belgeselin prodüksiyon aşamasında yapay zeka destekli görsel efektler ve en ileri seslendirme teknikleri kullanıldı. Bu yenilikçi yaklaşım, izleyicilere etkileyici bir sinematik deneyim sunarken, Erciyes Dağı'nın büyüleyici ve masalsı güzelliklerini tüm ayrıntılarıyla hissetmelerine olanak tanıyor.

Yakın zamanda TV ekranında izleyicilerle buluşacak olan "Kapadokya’nın Gizemli Mabedi: Erciyes", Kapadokya bölgesinin turizm dünyasında daha fazla tanınmasına katkı sağlayacak ve izleyenlere büyüleyici bir sinematik deneyim sunacak.