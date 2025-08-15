Bayburt Kent Konseyince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son yıllarda halkımızın tepkisini çeken yapılaşmalara bir yenisi daha eklenmiş bulunmaktadır. Esentepe Mahallesi’ne talep edilen alt geçidin anayol tarafından yapılıp devamında birçok kazanın yaşandığı viyadük yapımı, İmarettepe’de yapılan tesis, Erzurum yolu üzerindeki şelale, Çoruh Nehri üzerinde düşünülen yürüyüş yolu, villa yapımı için parsellenen ancak sonrasında 5 katlı binaların yapıldığı Şehit Osman Dağı, Zahit Mahallesi’nde yüksek katlı kooperatif alanı, köprülere sıfır yapılan binalar gibi projeler hem halkımızda eleştiri konusu olmuş hem de şehrimizin görüntüsünün bozulmasına sebep olmuştur.

Bu gibi yapılaşmalar özellikle de yüksek katlı binaların yapımına izin verilmesi şehrin görüntüsüne ciddi manada zarar vermekle birlikte acil durumlarda itfaiye araçlarının da ne kadar yüksekliğe müdahale edebileceği düşünülmesi gereken bir konudur.

Bu saydığımız yapıların her biri şehir merkezimizin her noktasından görünen ve hemen her gün vatandaşlarımızın yakından uzaktan baktığı, şehrimizin gözbebeği kalemizin çarşıya bakan yüzünün altında yakın zamanda yapılmaya başlanan ve sürekli yükselerek kalenin görüntüsünü kesen inşaat kadar - halkımız tarafından haklı olarak eleştirilere sebep olmaktadır.

Bu yapılmaya devam eden inşaatın civar bölgeye emsal olarak uygulanması sonrasında ise oluşacak görüntünün şehrimize ve kalemizin görüntüsüne vereceği zararı ve olumsuz görüntüyü düşünmek dahi istemiyoruz. Kod farkı gözetilmeksizin yakın zamana kadar bahsedilen bölgede en fazla üç kat ve düz çatı şeklindeki imar durumunun burada neden değişikliğe uğradığını kamuoyu merak etmektedir.

Tüm bu nedenlerle ilgili kurumdan ivedilikle açıklama bekliyor, kamuoyu olarak şeffaflık istiyoruz. Bu yapının çevresine oluşturduğu olumsuz emsalin ve kalemizin görüntüsünü keserek şehrimize verdiği zararın giderilmesi için Bayburt Kent Konseyi olarak almış olduğumuz kararla Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, Bayburt Belediyesi ve Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Müdürlüğü ile yazışmalarımızı yapmış bulunmaktayız. Alacağımız cevaba göre konunun ilgili bakanlığa ve Kent Konseylerine münhasıran tanınmış olan yetki ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne doğrudan fax ile bildirileceğini halkımızla paylaşmak isteriz. Bayburt Kent Konseyi olarak soruyoruz, istenilmemesine rağmen biz bu yapılaşma şekline mecbur muyuz?"