Kahramanmaraş’ta AFAD koordinesinde, olası afetlere karşı hızlı ve etkin bir müdahale amacıyla 25 derneğin katılımıyla kurulan Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’i ziyaret etti.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ziyarete Platform Başkanı Tural Şahbazlı, AFAD Kahramanmaraş Birlik Müdürü Mehmet Sevinç ve platform üyelerinden oluşan heyet katıldı. Heyet, Vali Ünlüer’e platformun kuruluş amacı, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar hakkında bilgi verdi.

Başkan Şahbazlı, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu olarak hedeflerinin şehirlerinde ve bölgelerinde olası afetlerde kamu kurumlarıyla eşgüdümlü çalışarak en hızlı ve etkin müdahaleyi gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Vali Ünlüer'e çalışmalar hakkında bilgi sunan Şahbazlı, platforma olan destekleri için teşekkür etti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Afetlere hazırlık ve müdahale konusunda sivil toplum kuruluşlarımızın desteği büyük önem taşıyor. Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu’nun bu alandaki gayretleri bizler için çok kıymetlidir. Devletimizin imkânlarıyla birlikte sivil toplumun gücünü bir araya getirmek, afetlerle mücadelede bize büyük katkı sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.