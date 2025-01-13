ANKARA (İGFA) - Terörle mücadeleyi amansız sürdüren kahraman Mehmetçik, inlerine girerek, kurutmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik'in son faaliyeti paylaşıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait tespit edilen mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiren Mehmetçik, mağaradakileri kullanılamaz hâle getirdi.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

Kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütüne ait bir mağara tespit edildi. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilip, kullanılamaz hâle getirildi.Ele geçirilen malzemeler şu şekilde: ▪️ 1 adet AT-4… pic.twitter.com/thod1JBjUi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2025