Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü, 2024-2025 Döneminde “Rotary Meslek Hizmet Ödülü”nü, mesleğinde gösterdiği özverili çalışmaları, üstün başarı, süreklilik, anlayış ve Rotary ilkeleri ile örtüşen ahlaki davranışları nedeniyle, ABD’de yaşayan Türk Müzisyen, Besteci ve Multi Enstrümantalist Prof. Mehmet Ali Sanlıkol’a verdi.BURSA (İGFA) - “Meslek Hizmet Ödülü”, Rotary kulüpleri tarafından mesleğinde başarılı, toplumsal fayda yaratan kişilere takdim ediliyor. Özverili çalışmalarıyla başarısını ortaya koyan, topluma örnek olan, toplum için faydalı çalışmalarda bulunan meslek sahiplerinin ödüllendirildiği sistem çerçevesinde Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü de “Meslek Hizmet Ödülü”nü takdim için bu yıl, şu an Boston’da New England Konservatuvarı’nda Profesör olarak vazife yapan Türk Müzisyen, Besteci ve Multi Enstrümantalist Prof. Mehmet Ali Sanlıkol’u seçti.

Yüksek katılımla gerçekleşen toplantıda müzik kariyerine ilişkin süreci paylaşıp soruları yanıtlayan Sanlıkol, canlı bir performans da gerçekleştirdi. Kendi buluşu olan mikrotonal klavyeli çalgı “SANLIKOL Renaissance 17” ile gerçekleştirdiği müzik ziyafetinin ardından Dönem Başkanı Gökmen Geyik, kendisine “Rotary Meslek Hizmet Ödülü”nü takdim etti.

YILDIRIM BAYEZİD ROTARY’E İKİ YENİ ÜYE

Toplantıda iki yeni üyenin de kabul töreni gerçekleştirildi. Rotaryen, Avukat / Arabulucu Adil Öztürk ve Avukat Eşi Eda ile Rotaryen / Borusan Teknik Müdürü Alper Konuk ve Eşi Gamze’nin hazır bulunduğu sahnede, üyelik yeminlerinin okunması sonrası Alper Konuk’un rozetini Rotaryen Mesut Felek, Adil Öztürk’ün rozetini Gelecek Dönem Guvernörü Adnan Sözeri taktı.

PROF. MEHMET ALİ SANLIKOL KİMDİR?

2015 ve 2024 senelerinde Grammy müzik ödüllerinde finalist olan Mehmet Ali Sanlıkol (D.M.A.), annesi Fethiye Sanlıkol’dan 1992 senesine kadar piyano ile klasik Batı müziği dersleri alıp sonraki yıllarda uluslararası üne sahip Türk besteci/piyanist Aydın Esen ile çalışmalarını sürdürdü. Sanlıkol, 1997’de Berklee College of Music’te lisans derecesini Caz Kompozisyon ve Film Müziği branşlarında tamamladı. 2000’de New England Konservatuarı’nda Master derecesini Caz Kompozisyon branşında tamamlayan Sanlıkol, aynı okulda Doktora derecesini Kompozisyon alanında yaparken ağırlıklı olarak klasik Türk müziği ve etnomüzikoloji çalışıp 2004 senesinde mezun oldu. 2013-15 seneleri arasında ise Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezinde Prof. Cemal Kafadar ile doktora sonrası araştırmalar yaptı.

Sanlıkol, şu an Boston’da New England Konservatuvarında Profesör olarak vazife yapıyor ve besteci/icracı olarak beraber çalıştığı isim ve topluluklar arasında Bob Brookmeyer, Dave Liebman, Billy Cobham, Gil Goldstein, Anat Cohen, Antonio Sanchez, Miguel Zenon, Tiger Okoshi, John Patitucci, Esperanza Spalding, The Boston Camerata, A Far Cry yaylı orkestrası, American Composers Orchestra, The Boston Cello Quartet, Okay Temiz, Erkan Oğur ve Birol Yayla bulunuyor. Kendisi aynı zamanda New England Konservatuvarı bünyesindeki Intercultural Institute’ün direktörlüğünü, Bursa’daki Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesinin Proje Yönetmenliğini ve Boston’da Robert Labaree ve Serap Kantarcı Sanlıkol ile birlikte kurduğu DÜNYA ismindeki kültür/sanat vakfının da başkanlığını yürütüyor.

Sanlıkol, 2019 senesinde Massachusetts eyaleti genelinde verilen Artist Fellowship ödüllerinde finalist olup The Boston Foundation’ın Live Arts Boston ödülünü 2018, 2019 ve 2020 senelerinde üst üste üç defa aldı. Ayrıca ABD’nin prestij sahibi New Music USA (2020) ve The Aaron Copland Fund for Music (2016, 2020) kompozisyon ödüllerinin ikisini de alarak 2023 senesinde Massachusetts Cultural Council Festivals & Projects ile yine South Arts Jazz Road Creative Residency fonlarından albüm çalışmalarına katkı aldı. Sanatçının Carnegie Hall tarafından sipariş edilen “Harabat/The Intoxicated” isimli eserinin prömiyeri 1 Nisan 2016 tarihinde yine Carnegie Hall’da American Composers Orchestra tarafından gerçekleştirildi. Dünyaca tanınmış sanatçı Yo-Yo Ma, Sanlıkol’un “The Blue Typhoon” isimli eserine Tanglewood Festivalindeki konserinde yer verdiği gibi Sanlıkol’un 2021 senesinde çıkardığı caz üçlüsü albümü, “An Elegant Ritual”, dünyaca tanınmış caz dergisi DownBeat tarafından “Senenin En İyileri” listesinde yer aldı.

Sanlıkol’un doktora senelerinde yaptığı araştırmaları “Çalıcı Mehterler” isimli kitaba dönüştü ve 2011 senesinde İngilizce olarak The ISIS Press, Türkçe olarak da Yapı Kredi Yayınlarından basıldı. Son kitabı “Erken 19. Yüzyıl İstanbul'unda Reform, Notasyon ve Osmanlı Müziği: EUTERPE” ‘se 2023 senesinde dünyanın en önde gelen akademik yayınevlerinden Routledge tarafından yayınlandı.