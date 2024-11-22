Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesine yönelik TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - 1437 Kadınların Her Türlü Şiddet ve Ayrımcılığa Maruz Kalmalarının Önlenerek Bu Alandaki Mevcut Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi ve Alınması Gereken Ek Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu oldu.

Komisyonda, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan komisyon başkanvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut komisyon sözcüsü, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora da katip üye olarak belirlendi.

Meclis Araştırma Komisyonu'nda görev alan milletvekilleri şöyle: