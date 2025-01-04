Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplumsal hayata eşit katılımı sağlamak üzere kadınlara yönelik sosyal ve kültürel etkinlerine ara vermeden devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - “Adım Adım Manisa” projesinin ardından başlatılan “Adım Adım Kula” projesi kapsamında, kent merkezinde yaşayan 57 kadın, Kula’yı ziyaret etti; ilçedeki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Peri Bacaları, tarihi camiler ve Kula evleri gibi önemli yerleri gezdi.

İKİNCİ PROJE HAYATA GEÇTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği "Adım Adım Manisa" projesinin ardından, "Adım Adım Kula" projesi de başladı. Toplumsal hayata eşit katılımı sağlamak üzere kadınlara yönelik hazırlanan projelerde aynı zamanda kentin köklü tarihi mirasının tanıtılması amaçlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi görevlileri eşliğinde Kula’ya getirilen kafile, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Jeolojik geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan Kula Peri Bacaları, tarihi camiler, Kula evleri ve Tarihi Beyler Evi gibi önemli mekânları ziyaret etti.

Gezi sırasında Kula’nın eşsiz güzellikleri çekilen fotoğraf ve videolarla ölümsüzleştirildi. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Tarihi Beyler Evi, büyük ilgi gördü. Gezinin sonunda kadınlar, bu anlamlı etkinlik için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiklerini dile getirdi.