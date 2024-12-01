Ulaştırma ve Altayapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TIR Parkı ihtiyacını karşılamak için yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planladıklarını duyurduANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneğini (UND) ziyaret etti.

Kadın tır şoförleri ile buluşan Bakan Uraloğlu yaptığı konuşmada, Gece-gündüz demeden, kar kış ayırt etmeden hayatımızın her anında olan, insanları sevdiklerine, yükleri ise varacağı yere güven içinde ulaştırmak için direksiyon başında fedakârca çalışan şoförlerimizin Dünya Şoförler Gününü kutluyoruz. ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ulaşım ve lojistik sektörünün gittikçe daha küresel hale gelen ve birbiriyle bütünleşen dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşı olduğunu kaydetti. Uraloğlu, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği bir bölgede bulunan ülkemiz, dünya ekonomik merkezleri ile hammadde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde stratejik olarak çok önemli bir kavşaktır. Bu eşsiz konumun sunduğu potansiyelden en üst seviyede ekonomik, siyasi ve kültürel kazanç sağlamak için son 22 yılda büyük mesafeler kat ettik. açıklamasında bulundu.

Türkiyenin altyapı problemini büyük ölçüde çözdüklerini vurgulayan Uraloğlu, Ülkemizi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bakın, bugün üç kıtada 70e yakın ülkeye karayolu ile taşıma gerçekleştiriyoruz. 60 ülke ile karayolu taşımacılığı anlaşmamız var. dedi.

YETKİ BELGESİ ALAN FİRMA SAYISI YÜZDE 80 ARTTI

Pandemi dönemi ve sonrasından dünya ticaretinin sekteye uğradığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye olarak, coğrafi konumumuz ve güçlü lojistik sektörümüz ile başarı hikayeleri yazdık. Türkiye, güçlü ulaştırma altyapısı ve üretim imkanları ile uluslararası karayolu taşımacılığında hızlı bir büyüme sürecine girdi. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırdığımızda, bakanlığımızdan uluslararası taşıma yapmak üzere yetki belgesi alan firma sayısında yaklaşık yüzde 80, taşıt sayımız da ise yüzde 46 artış olduğunu görüyoruz. ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, taşımacıların sorunlarını çözmek için için sektör ile sürekli istişare içerisinde olduğunu aktaran Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu çalışmalar neticesinde gerek Avrupa gerekse Asya ülkelerine yapılan taşıma kotalarında önemli artış sağladık, geçiş ücretlerini büyük oranda kaldırdık. Almış olduğumuz geçiş belgesi sayısı 1,7 milyona, ihraç sefer sayımız da 1,6 milyona ulaştı. Birlikte attığımız adımlar ülkemizin uluslararası ticaretine de doğrudan yansıdı ve bugün ihracatımızın yüzde 33ü karayoluyla yapılıyor. Türkiyenin ihracatı deprem ve talep düşüşüne rağmen 2023 yılında 256 milyar dolara çıktı. Sadece ülkemiz ihracatında değil, transit ticarette de taşımalardan aldığımız payı arttırdık. Ülkemiz hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar seviyesine ulaşırken bunda taşımacılığın ve lojistiğin üstlendiği çok önemli bir rol var." DEDİ.