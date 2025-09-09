Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrıcalık Projesi kapsamında çocuklu kadınlara 157 bin 500 TL’ye kadar destek sağlanacağını duyurdu. Çocuk bakım desteği 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye, süre ise 3 aydan 6 aya uzatıldı ve yaş sınırı kaldırıldı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #AileYılı kapsamında kadınların işgücüne katılımını artırmak ve iş-aile uyumunu kolaylaştırmak için Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrıcalık Projesi’ni güçlendirdiklerini açıkladı.

Proje, çocuklu kadın çalışanlara ve işverenlere önemli destekler sundu.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Işıkhan, “İstihdam edilen her kadın için işverene 3 ayda toplam 97 bin 500 TL’ye kadar istihdam desteği, çocuğu olan kadın çalışana ise 6 ayda toplam 60 bin TL’ye kadar çocuk bakım desteği sağlıyoruz. Toplamda 157 bin 500 TL’ye kadar maddi destek sunuyoruz” dedi. Çocuk bakım desteğinin aylık 7 bin 500 TL’den 10 bin TL’ye yükseltildiğini, destek süresinin 3 aydan 6 aya uzatıldığını ve yaş sınırının ise kaldırılarak daha fazla kadının faydalanmasının sağlandığını belirtti.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Işıkhan’ın paylaşımını alıntılayarak, “#AileYılı’na verdiğiniz kıymetli destek için ailelerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu adımla, çalışan annelerin doğum sonrası iş hayatına uyum süreçleri kolaylaşacak, kadın istihdamı güçlenecek. Geleceğimizi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz,” ifadeleriyle projeyi destekledi.