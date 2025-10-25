Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların hem sosyal hem de ekonomik anlamda güçlenmesi için düzenlenen “Kadın Emeği Festivali” ziyaretçilerine kapılarını açtı.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Emeği Festivali: Kışa Merhaba Programı, ziyaretçilerini SBB Çok Amaçlı Salon’unda ağırlamaya başladı. 19-20-21 Aralık tarihlerinde açık olacak festival, her gün sabah 09.30 ile akşam 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açacak. Festivalde çeşitli el sanatları ürünlerinden takılara, tekstil ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar geniş bir yelpazede üretici kadınların hazırladığı özgün ve kaliteli ürünler yer alıyor.

Festivalin açılışına katılım yoğun olurken ziyaretçilerin oldukça ilgisini çeken stantlarda el işi ürünlerin yanı sıra geleneksel el sanatları da büyük ilgi görüyor. Katılımcılar, festival süresince kadınların emeğiyle üretilen bu özel ürünleri satın alarak hem kadın üreticilere destek olabilecek hem de özgün hediyelikler edinebilecekler.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadın Emeği Festivali ile kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünlerini sergileyerek hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.