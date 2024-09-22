Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Jose Mourinho derbi sonrası basın toplantısına katılmadı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından basın toplantısına katılmadı.Devamı için tıklayınız