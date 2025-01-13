İSTANBUL (İGFA) - Seçimli Genel Kurul’da JED'in mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, tüm üyelerin oybirliği ile yeniden göreve seçildi.

Jeotermalin “Türkiye’nin en yerli ve en milli enerji kaynağı olduğuna” dikkat çeken Kındap; bu kaynağı elektrik üretiminden seracılığa, konut ısıtmasından turizme, balıkçılıktan endüstriyel tarım uygulamalarına kadar tüm kullanım alanlarında en yüksek verimlilikte kullanarak, Türk ekonomisine yüksek katma değer yaratmak istediklerini vurguladı.

1 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan ve enerji sektöründe “3. YEKDEM” olarak adlandırılan Yenilenebilir Enerji Kayakları Destekleme Mekanizması güncellemesinde JED’in görüş ve önerilerinin etkili olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kındap, ilk öncelikli taleplerinin mevcut YEKDEM mekanizmasının jeotermal lehine iyileştirilerek, destek süresinin 2040 yılına kadar uzatılması olduğunu söyledi.

“YEKDEM’DE 2040’A KADAR SÜRE UZATIMI TALEBİ”

Yatırımcıları teşvik edecek ve ülke potansiyelini açığa çıkaracak süre uzatımını gerekli gördüklerini sözlerine ekleyen Ali Kındap, “Bu hususta girişimlerimizi önümüzdeki dönemde de artan şekilde sürdüreceğiz. Çünkü jeotermali diğer yenilenebilir enerji kaynaklardan belirgin şekilde farklılaştıran özellikler var. Bir yatırımcının jeotermal kaynaktan enerji üretmeye karar vermesi ile sisteme enerjiyi verebilmesi arasında geçen süre asgari beş yıl sürüyor. Ülkemizde lisans, izin, ruhsat, arazi alımı, ÇED, sondaj, kaynak verimliliğinin saptanması, santralin inşası ve devreye alınması çok sıkı kurallara ve standartlara sahip. Bu konudaki düşünce ve önerilerimizi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ni ziyaretimizde de aktarma fırsatı bulduk.” diye konuştu.

Kındap, sektörün tüm bileşenlerini ve paydaşlarını kapsayacak bir Jeotermal Enerji Kanunu’nın hazırlanmasının da yeni dönemin en önemli gündem maddesi olacağını sözlerine ekledi.

Jeotermal Enerji Derneği’nin (JED) 3. Olağan Genel Kurulu’nda Ali Kındap’ın aday Yönetim Kurulu listesi oybirliği ile göreve seçildi.

Kındap başkanlığındaki JED’in yeni Yönetim Kurulu'nda Kutlu Çakır (Menderes Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş), Cannur Bozkurt (Ignıs H2 Enerji Üretim A.Ş), Hüsnü Dökmeci (Sanko Enerji A.Ş), Kubilay Çevik (Karizma Enerji A.Ş) yer aldı.