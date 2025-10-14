İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin (JASAT) Diyarbakır ve Balıkesir’de faili meçhul iki cinayeti aydınlattığını duyurdu. Diyarbakır’da 2015’te bir mağarada bulunan kadın cesedinin katili 10 yıl, Balıkesir’de 2007’de Gönen Çayı’nda bulunan erkek cesedinin katili 18 yıl sonra yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımına göre, JASAT ekipleri titiz çalışmalarla iki eski cinayet dosyasını çözdü.

9 Ağustos 2015’te Diyarbakır Çermik’te bir mağarada tanınmaz halde bulunan cesedin G.B.’ye ait olduğu belirlendi. 10 yıl sonra JASAT, yeni yöntemlerle cinayeti araştırdı ve failin M.B. olduğunu tespit etti. Şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi.

3 Nisan 2007’de Bandırma’da Gönen Çayı’nda bulunan erkek cesediyle ilgili deliller yetersiz kalmıştı. 2025’te özel bir ekip kurularak dosya yeniden incelendi. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu 6 şüpheli belirlendi, cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT tarafından yakalandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1977963944011538565

JASAT’IN BAŞARILARI

Bakan Yerlikaya, JASAT’ın Şanlıurfa’da Zehra bebeğin katilini 11 yıl, Bingöl’de isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakaladığını hatırlatırken, bu kabine döneminde JASAT, 10 yıldan uzun süredir aranan 103 şahsınn yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, “JASAT, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz iz sürüyor, eski dosyaları tek tek aydınlatıyor” diyerek ekipleri tebrik etti.