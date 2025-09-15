Ankara Keçiören Belediyesi, İtalyan oyun yazarı Dario Fo ve tiyatro oyuncusu Franca Rame’in unutulmaz eserinden uyarlanan “Japon Kuklası” adlı tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi, İtalyan Oyun Yazarı Dario Fo ve tiyatro oyuncusu Franca Rame’in unutulmaz eserinden uyarlanan “Japon Kuklası” tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun, tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi. İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluştu. Etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer de katılarak sanatseverleri yalnız bırakmadı.

MİZAH ÖNE ÇIKTI

Yönetmenliğini Oksal Güracar’ın yaptığı oyunda, özgürleşme ve özgür düşünmenin önemine dikkat çekildi. Oyunda abartılı mimikler, doğaçlama unsurlar ve hızlı diyaloglar ön plana çıkarken, seyircilerle doğrudan kurulan iletişim sayesinde izleyiciler de oyunun bir parçası haline geldi. Tiyatro oyunu, salonu dolduran tiyatroseverlerden büyük beğeni topladı.

Oyunun sonunda Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, oyuncu ve teknik ekip adına Yönetmen Oksal Güracar’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu.