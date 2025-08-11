İznikspor’un 2025 yılı Yaz Futbol Okulu başarıyla tamamlandı.BURSA (İGFA) - Eğitimleri bitiren 180 genç sporcu için düzenlenen törende sertifikalar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından takdim edildi.

İznik İlçe Stadyumunda gerçekleşen törende, minik futbolcuların yaşadığı mutluluk ve heyecan dikkatlerden kaçmadı. Başkan Usta, “Her bir gencimizi tebrik ediyor, emeği geçen başta İznikspor Kulübümüze ve tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Yaz Futbol Okulu, gençlerin sporla iç içe büyümesini sağlamak ve geleceğin yeteneklerini keşfetmek amacıyla her yıl düzenleniyor.