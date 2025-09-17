İzmit Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi kentimizde ikamet eden gazilerimize yönelik gerçekleştirdiği ziyaret programına aralıksız devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi aracılığıyla, Kartepe’de ikamet eden Kıbrıs Gazileri ve ailelerini ziyaret etti. Gerçekleştirilen anlamlı programda Kıbrıs Gazisi Ahmet Baki, Kıbrıs Gazisi Servet Pop, Kıbrıs Gazisi Müfit Terzi evlerinde ziyaret edilerek minnet ve şükran duyguları ifade edildi.

Ziyarete, İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, Spor Kurulu Üyesi Hakan Ormancı ile Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi ekipleri katıldı. Kıbrıs Gazisi ailelerine yapılan ziyarette, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, birimin amacı, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi verildi.

Ziyaret sırasında, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in selamları iletilerek ailelere Ayyıldız baskılı Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim edildi. İzmit Belediyesi yetkilileri, gazilerimiz ve ailelerinin gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ederek, her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladı.