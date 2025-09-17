Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sabahın ilk ışıklarıyla daha temiz bir Çayırova için çalışmalarına başlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerini mesailerine uğurladı. Başkan Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, “Hepinize gönülden teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi.KOCAELİ (İGFA) -Çayırova’nın temizliği için gece gündüz çalışan ve gayretleriyle ‘Temiz Toplum Sağlıklı Çayırova’ için mücadele eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mesai öncesinde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan mesai arkadaşlarını görev yerlerine uğurlayan Başkan Çiftçi, Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, “Hepinize gönülden teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız” dedi. Burada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine hitaben bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi;

“ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN”

“Allah sizden razı olsun. Sabahın en erken vaktinde işe koyuluyorsunuz, Çayırova’daki vatandaşlarımızın daha temiz bir ilçede yaşaması için canla başla çalışıyor ve gayret ediyorsunuz. Vatandaşlarımızın çoğu sizin çalışmalarınızdan haberdar olmuyor. Sabah güne başladıklarında, sizin vesilenizle temiz bir Çayırova’da güne başlıyorlar. Sizin gayretiniz, yaptığınız çalışmaların hepsi vatandaşımızın huzuru için. Çayırova’ya hep birlikte hizmet ediyoruz, bunun en önemli birimlerinden biri de Temizlik İşleri ekiplerimiz. Sizlerle gurur duyuyoruz, Allah yardımcınız olsun.”

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona ererken, Başkan Çiftçi, mesai arkadaşlarını görev yerlerine uğurlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Her gün sabahın ilk ışıklarıyla şehrimizin temizliği için mesaiye başlayan, görevlerini büyük özveriyle yerine getiren değerli çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız!” dedi.