Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret eden heyet, Konya’nın geleceğini şekillendirecek yatırımları değerlendirdi.

Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiği değerlendirmesini yapan Başkan Altay, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu ve Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile şehrimizin geleceğine değer katacak projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın bakanlarımıza Konya’mıza gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimizin yarınları için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Heyetin Ticaret Bakanı Bolat’ı ziyaretinde Konya Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk de yer aldı.