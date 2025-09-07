İzmit’te bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali, üçüncü gününde de yoğun katılımla devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kentin dört bir yanında gerçekleşen etkinlikler, müzik, dans ve geleneksel lezzetleri bir araya getirerek İzmitlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri, Yürüyüş Yolu’nda gerçekleşti. Romanya’dan gelen Mesesul Dans Ekibi ve Edirne Belediye Bandosu, izleyicilere muhteşem bir gösteri sundu. Renkli kostümler ve ritmik performanslarla alanı dolduran vatandaşlar, danslara eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Gösterilerin ardından festivalin simgesi olan pişmaniye çekimi gerçekleştirildi. İzmitliler, bu geleneksel tatlıyı yerinde deneyimleyerek hem lezzetli hem de eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca bol bol fotoğraf ve video çekildi, sosyal medya paylaşımlarıyla festivalin enerjisi kente yayıldı.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Erdem Arcan, festivalin önemine dikkat çekerek, “Festivalimizde dans, pişmaniye ve müzik var. İzmit adına çok önemli bir ürün olan kültürel mirasın tanıtılmasıdır. Dünyanın en tatlı festivalinde pişmaniyemizi halkımıza ikram ediyoruz” dedi. Arcan, tüm vatandaşları İzmit Belediyesi Meydanı’na davet ederek festivalin son günlerinde de bu coşkuya ortak olmaya çağırdı.