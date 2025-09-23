Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından olan ve ilimizi uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden Hasan Sert vefatının 15. yılında İzmit Belediyesi tarafından anıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, Yahya Kaptan Bisiklet Trafik Eğitim Merkezi’nde bulunan Hasan Sert anıtı önünde tören düzenlendi.

Ardından bisiklet turuyla sporcular, Sert’in izinden pedal çevirdi. Program sonunda Hasan Sert’in fotoğraflarından oluşan sergi ve konuşmalarla anma tamamlandı.

HASAN SERT KİMDİR?

15 Ağustos 1946 tarihinde, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi, Pirceler köyünde dünyaya geldi.

1963 yılında Kocaeli bölge takımında bisiklet sporuna başladı. Aynı yıl Marmara Bisiklet Turuna katıldı. 1964 yılında ilk defa Milli Takıma seçildi.

1965-1966 Yılları arasında, Altay kulübünde spor yaşamına devam etti. 1966-1967 yıllarında Muhafız Alayı takımında iken, takım halinde Türkiye şampiyonu ve takım sürat yarışı şampiyonu oldular.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

1968 yılında yol mukavemet yarışlarında Türkiye ikincisi oldu.

1969 Yılında aynı kategoride Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takımda sporcu olarak uzun yıllar görev yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası bisiklet yarışlarında şampiyonluklar ve birincilikler kazandı.

İzmit Belediyesinde Spor Şube Müdürü olarak görev yaparken emekli oldu.

Hasan Sert, 12 Eylül 2010 Pazar günü Romanya’da bisikleti ile antrenman yaparken araç çarpması sonucunda ağır şekilde yaralandı, 14 Eylül 2010 tarihinde vefat etti.