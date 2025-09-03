İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan’da gençler için başlattığı Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Kafe Garaj’ı İzmit’e kazandırıyor. Fatma Başkan “Gençlerimize önemli bir hizmet alanı sunacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi gençleri önemsemeye ve onların hayatına dokunmaya devam ediyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan Mahallesinde kente kazandırılacak olan Teknoloji Geliştirme Merkezinin çalışmalarını İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yerinde inceledi.

Fatma Başkan yaptığı açıklamada, “Yahya Kaptan Mahallesinde otogarın karşısında bulunan alanda gençlerin hem teknoloji merkezi hem de gülümse kafe olarak kullanabileceği bir proje hazırladık. Başladığımız projenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Portatif yapılarla projeyi hazırlıyoruz. Teknoloji Geliştirme Merkezi yani Tekonogaraj diyeceğimiz bir alan hazırlıyoruz. Gençlerimizin bu alanlardaki çalışmalarına destek vermek istiyoruz.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL AÇMAYI PLANLIYORUZ

Hemen yanında da Kafe Garaj adı verilen bir sosyal alan olacak. Bu alanı tamamen gençlik merkezi olarak kullanmış olacağız. 2-3 ay içerisinde bitirip 2026 yılında açılışını gerçekleştireceğiz. Gençlerimize çok ciddi bir hizmet alanı sunacağımızı inanıyoruz. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz sadece belediyenin bilgisayarlarını tamir etmiyor. Teknoloji üretip bilgiyi paylaşan bir müdürlük haline geldi. Fen İşleri Müdürlüğümüzde bölgeyi daha ışıl ışıl hale getiriyor” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, “Teknogaraj projemizde gençlik ve teknolojiyi buluşturmak istiyoruz. Gençlerimize katkı sunacak alanlar oluşturmak amacındayız. Gençlerimize hem burada gerekli eğitimleri vermek hem de serbest çalışan olarak dünya çapında işler yapabilmesi için sosyal ve ticari alanlar oluşturmak istiyoruz. Burası bir teknoloji üssü olacak” diye konuştu.

Çalışmaların yaklaşık 2,5 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.