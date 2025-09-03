İzmit Belediyesi, Alikahya’ya yüzme havuzu, kreş ve kafe kazandırarak bölgeyi modern ve ferah bir görünüme kavuşturacak. KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Alikahya Hizmet Binası çevresinde kapsamlı bir düzenleme çalışması başlatıyor. Fatma Başkan, Başkan Yardımcıları Celal Hülür, Erdem Arcan, Başkan Danışmanı Hakan Yalçın, Alikahya Hizmet Masası Sorumlusu Ercan Umutlu ve birim müdürleriyle birlikte projeyi yerinde inceledi.

Hazırlıkları süren proje kapsamında bölgeye meydan düzenlemesi, yüzme havuzu, kreş ve kafe kazandırılacak. Tamamlandığında bölgeye modern ve ferah bir görünüm kazandıracak olan projenin 2026 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor.