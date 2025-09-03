Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan spor sahalarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların sosyal yaşam alanlarını geliştirmek için ve daha yaşanılabilir bir Çayırova için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi, ilçedeki park alanlarında yenileme gerçekleştiriyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gençlik Parkı’nda bulunan spor sahalarında yenileme çalışmaları hızla sürüyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince devam eden yenileme çalışmaları kapsamında, Gençlik Parkı’ndaki spor sahaları yeniden tasarlanıyor.

İKİ HALI SAHA, BİR BASKETBOL SAHASI VE BİR TENİS KORTU

Gelen talepler ve planlanan çalışmalar kapsamında, Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce yapılan revizyonla parka yenilenen bir basketbol sahası, iki halı saha ve bir de tenis kortu kazandırılacak.

Mahalle sakinlerinin ve sporsever Çayırovalıların daha güzel ortamlarda spor yapabilmeleri ve yeşille iç içe olan parklarda keyifli vakit geçirmelerine olanak sunmak adına çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Çayırovalıların kullanımına sunulacağı belirtildi.