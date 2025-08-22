Kocaeli'de İzmit Belediyesi, çevre temizliği ve kent estetiğini korumak amacıyla başlattığı güvenlik kamerası uygulamasını kentin farklı noktalarına yaygınlaştırıyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi çöp ve katı atık denetimlerini yaygınlaştırmak için Serdar Mahallesi’nde başlattığı güvenlik kamerası uygulamanın ardından, çöp konteynerlerinin yoğun kullanıldığı bölgelerde de yeni kameralar devreye alındı.

Kameralar, özellikle düzensiz çöp ve zamansız katı atık bırakılan alanlarda 24 saat kayıt yaparak denetimlerin daha etkin yürütülmesini sağlıyor.

Bu kapsamda hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de kent genelinde daha düzenli bir görüntü oluşturulması hedefleniyor.

Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla birlikte, düzensiz atık bırakımının azalması ve vatandaşların daha temiz bir çevrede yaşamalarının sağlanması amaçlanıyor. Kent genelinde sürdürülen bu çalışmalar, aynı zamanda çevre bilincinin artırılmasına da katkı sunuyor.

Gelişigüzel çöp atan ve zamansız şekilde katı atık bırakan kişiler tespit edilerek cezai işleme tabi tutulacak. İzmit Belediyesi, bu uygulamanın şehrin genelinde çevre düzenini güçlendireceğini ve yaşam kalitesini artıracağını belirtiyor.