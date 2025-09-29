İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşları firmalarla buluşturarak 75 kişiye yeni iş imkanı sağladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, firmalarla yürüttüğü ortak çalışmalarla iş arayan vatandaşları istihdamla buluşturmaya devam ediyor.

Son olarak Bortaş firması ile yapılan görüşmeler neticesinde, Hayat Kimya Fabrikası depolarında görevlendirilmek üzere depo ve paketleme elemanı alımı gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi İstihdam Birimi’ne başvuran adaylar arasından düzenlenen toplu görüşmeye 142 kişi katılım sağladı.

Görüşmeler sonucunda 75 aday olumlu değerlendirilerek firma tarafından iş başı yapabilmeleri için gerekli evrakları teslim aldı. İzmit Belediyesi, istihdam alanındaki bu tür iş birlikleriyle vatandaşların iş hayatına katılımını desteklemeyi sürdürüyor.