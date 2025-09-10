İzmit Belediyesi, son günlerde Başkan Yardımcısı Cem Güler’in adı kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.KOCAELİ (İGFA) - Özellikle 0542 133 26 71 numaralı telefondan yapılan aramalarda, “çocuklara yardım” bahanesiyle bağış talep edildiği tespit edildi.

Belediye yetkilileri, Cem Güler’in veya herhangi bir yöneticinin telefonla arayarak yardım toplama ya da bağış isteme gibi bir uygulamasının kesinlikle olmadığını vurguladı. Bu tür aramalara itibar edilmemesi, hiçbir şekilde ödeme yapılmaması ve kişisel bilgi paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: EMNİYETE BİLDİRİN

İzmit Belediyesi, bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden emniyet birimlerine ihbarda bulunmalarını önemle rica etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların bilinçli ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulanarak, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuruldu