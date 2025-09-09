İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, çelenk törenleri, kortej geçişi ve binlerce kişinin katıldığı 9 Eylül Kurtuluş Yürüyüşü ile kutlandı. Akşam saatlerinde düzenlenen kurtuluş yürüyüşünde Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, özgürlük ve bağımsızlık vurgusu yaptı.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir, 9 Eylül 2022’de düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nda resmi çelenk sunma töreniyle start aldı. Protokol üyeleri, komutanlar ve vatandaşların katıldığı törende, askeri birliklerin kortej geçişi gerçekleşti.

Akşam saatlerinde Kordon’da düzenlenen 9 Eylül Kurtuluş Yürüyüşü’ne binlerce İzmirli, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu Kutlu Olsun” pankartıyla yürüyüşe öncülük etti. Fener alayı ve marşlarla renklenen etkinlik, kenti bayram yerine çevirdi.Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da tören ve yürüyüşlerde yer alarak kurtuluş coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

Başkan Kınay, “9 Eylül, sadece İzmir’in değil, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren tüm halkımızın zaferidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. İzmir’i gelecek nesillere aynı kararlılıkla bırakmak için mücadele edeceğiz” dedi.

Şehir, kırmızı-beyaz bayraklarla süslenirken, halkın yoğun katılımı İzmir’in kurtuluş ruhunu yeniden canlandırdı.