A Erkek Milli Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. 24 yıl aradan sonra yarı finale yükselen 12 Dev Adam, turnuvada namağlup unvanını koruyarak 7'de 7 yaptı.İSTANBUL (İGFA) - A Erkek Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 91-77 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi.

Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da başlayan karşılaşmada Alperen Şengün’ün tarihi triple-double performansı damga vurdu.

Maçın yıldızı Şengün, 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaparak EuroBasket tarihinde bu başarıyı elde eden en genç oyuncu (23 yıl 46 gün) ve ilk Türk basketbolcu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı Riga’da izleyerek takımı tebrik etti. Bakan Bak, “Milli takım tecrübesiyle maçı kazandı, milletimizi sevindirdi" dedi.

Türkiye, yarı finalde 12 Eylül’de Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Final ve üçüncülük maçları ise 14 Eylül’de oynanacak.